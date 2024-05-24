США перебросили в Европу четыре бомбардировщика для изучения будущего театра военных действий

Четыре американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, которые способны нести ядерное оружие, 23 мая прибыли на авиабазу Фэрфорд в Великобритании, сообщило Командование ВВС США в Европе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии