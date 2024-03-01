Снизить штрафы на неуплату парковки в несколько раз предложили в ГД: что известно Ирэн ОрлонскаяВ Госдуме активно обсуждается предложение о предоставлении 50% скидки на штрафы за неоплаченную парковку в течение первых 20 дней.