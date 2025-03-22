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Боец Мартьянов: под Красноармейск перебросили части ВСУ из Курской области

Боец Мартьянов: под Красноармейск перебросили части ВСУ из Курской области

Ряд подразделений ВСУ переброшен из Курской области на красноармейское направление, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира расчета российской группировки войск «Центр» Андрея Мартьянова, выполняющего боевые задачи под Красноармейском.

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