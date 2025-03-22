Ряд подразделений ВСУ переброшен из Курской области на красноармейское направление, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира расчета российской группировки войск «Центр» Андрея Мартьянова, выполняющего боевые задачи под Красноармейском.
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