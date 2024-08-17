Как подготовить ребенка к школьному распорядку дня

С приближением нового учебного года важно подготовить детей к школьному распорядку. Роспотребнадзор подчеркивает, что стрессовый период может продолжаться от одного до трех месяцев и его интенсивность зависит от индивидуальных особенностей каждого ребенка.
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