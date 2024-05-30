Челябинский криминальный авторитет подал в суд на стримера Mellstroy

ЧЕЛЯБИНСК, 30 мая, ФедералПресс. Челябинский криминальный авторитет Александр Морозов, который провел в тюрьме 19 лет за бандитизм, вымогательства и заказные убийства, подал иск в суд на популярного треш-стримера Андрея Бурима, больше известного под псевдонимом Mellstroy.