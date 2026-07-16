Роднина о допуске фигуристов: «У нас не было ничего, а теперь несколько человек могут выступать – конечно, это прогресс»

Ирина Роднина назвала прогрессом выдачу нейтральных статусов российских фигуристов. 30 июня Международный союз конькобежцев ( ISU ) допустил российских и белорусских спортсменов к соревнованиям сезона‑2026/27 без национальной символики.
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