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Роднина о допуске фигуристов: «У нас не было ничего, а теперь несколько человек могут выступать – конечно, это прогресс»

Ирина Роднина назвала прогрессом выдачу нейтральных статусов российских фигуристов.  30 июня Международный союз конькобежцев ( ISU ) допустил российских и белорусских спортсменов к соревнованиям сезона‑2026/27 без национальной символики.

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