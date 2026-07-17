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Татар-информ

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Илья Вольфсон подал документы на выборы в Госдуму от «Единой России»

Илья Вольфсон подал документы на выборы в Госдуму от «Единой России»

фото: официальный портал "Единой России" Депутат Госдумы Илья Вольфсон передал пакет документов в территориальную избирательную комиссию Приволжского района столицы Татарстана для участия в предстоящих выборах.

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Комментарии
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Александр Корякин
Ему очень понравилось сидеть в думе
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1 м.