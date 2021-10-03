В России за сутки выявили 25769 заражённых COVID-19

Зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19 за сутки.фото: pixabay.com За последние сутки в России зафиксировано 25769 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, проинформировали в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19 за сутки.фото: pixabay.com За последние сутки в России зафиксировано 25769 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, проинформировали в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
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