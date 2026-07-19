Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

Килиан Мбаппе установил новый рекорд чемпионатов мира по футболу. В матче за третье место против сборной Англии французский нападающий оформил дубль и довёл число своих голов на мировых первенствах до 22.
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