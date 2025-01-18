Новая волна мобилизации в России: Иноагенты дождались. Качали изо всех сил

Елена Козлова

ВСУшников отправили в Курскую область, оголили другие участки, потому что считали: мы ринемся вслед за ними совать голову в петлю! Ну почему не воспользоваться ослаблением фронта и не пойти вперед, спасая жизни наших бойцов? Занятую область уже и так разгромили в чистую. Что там срочного спасать, отдавая жизни наших ребят? По-тихому выдавим, а лучше, уничтожим.