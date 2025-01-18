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Новая волна мобилизации в России: Иноагенты дождались. Качали изо всех сил

Новая волна мобилизации в России: Иноагенты дождались. Качали изо всех сил

Царьград Фото: коллаж Царьграда. Иноагенты дождались, чего ждали после прошлых попыток раздуть хайп на теме мобилизации в России.

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Комментарии
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Елена Козлова
ВСУшников отправили в Курскую область, оголили другие участки, потому что считали: мы ринемся вслед за ними совать голову в петлю! Ну почему не воспользоваться ослаблением фронта и не пойти вперед, спасая жизни наших бойцов? Занятую область уже и так разгромили в чистую. Что там срочного спасать, отдавая жизни наших ребят? По-тихому выдавим, а лучше, уничтожим.
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21 час.
Александр Ляшенко
Столыюин, а ты прикормленый идиот, причем кормят тебя, с той стороны.
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19 час.
Roman Resser
в Курской области создался огневой мешок. Там уже и так все разрушено. Все новые поступления удобней в этом мешке утилизировать. За это время наши парни двигаются к Днепру.
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15 час.

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