Как погибла Тартария? Часть 1.

Владимир Самборский

Заметка очень интересная. Действительно, все касающееся Сибири покрыто мглой... Хочу добавить: уже давно, я не отправил тот материал в заметки, были интересные фотографии Сибири примерно 1870-х годов. Что важно: где сейчас прекрасные леса, в те времена их не было! Были что-то низкорослое!!! А как растет лес, например, после вырубки? Сначала вырастает лиственный, а уж потом, под его защитой, хвойный. Получается, что эти события (космические "обстрелы") были раньше 1800-х годов. Еще во времена Ермака Сибирь была заселена не очень густо, ибо он небольшой командой ее покорил. А потом, при Годунове, был голодомор, лета были очень холодные. Возможно, это связано с ударами с небес... Что меня в Вашей заметке поразило - это узкие лесополосы. На той же Украине - это понятно, люди посадили. А здесь - где метеорит "пробороздил" - там лес растет, а вокруг - нет! Интересно, почему так? Успехов вам в поисках ИСТИНЫ!!!