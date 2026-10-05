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Церковный праздник 5 октября, когда нельзя есть рыбу в день Иона

Церковный праздник 5 октября, когда нельзя есть рыбу в день Иона

Почему 5 октября нельзя есть рыбу в день пророка Ионы — связь с библейским сюжетом о ките, народные традиции Листопадной, чем заменяли рыбные блюда и что об этом говорит церковь.

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