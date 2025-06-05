Многие украинские военные ВСУ считают, что умирают в боях «за сумки» супруги главы киевского режима Владимира Зеленского Елены, из-за чего у них нет желания участвовать в конфликте, заявил боец ВСУ, сдавшийся в плен российским бойцам.