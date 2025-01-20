Назаров о том, что Трамп похвалил Овечкина: «Мы можем только гордиться, что президент чужой страны упоминает нашего хоккеиста. Здорово, что наших спортсменов уважают за рубежом»

«Как бы мы этого ни хотели, в современное время спорт и политика всегда идут нога в ногу. Не зря для своего выступления новоизбранный президент США Дональд Трамп выбрал именно домашнюю арену клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс».
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