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Царьград

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КХЛ: "Шанхайские драконы" объявили об уходе Павла Акользина

КХЛ: "Шанхайские драконы" объявили об уходе Павла Акользина

Клуб КХЛ "Шанхайские драконы" сообщил об уходе нападающего Павла Акользина. За прошлый сезон хоккеист сыграл 40 матчей, набрав 9 очков.

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