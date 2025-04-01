Армия США испытала барражирующий боеприпас, напечатанный на 3D-принтере

Барражирующий боеприпас Hellhound S3 / © Cummings Aerospace Новый барражирующий боеприпас Hellhound S3 создан для того, чтобы предоставить пехоте возможность нанести быстрый и точный удар по танкам, укрепленным позициям и бронетехнике противника.
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