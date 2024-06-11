В Управлении МВД России по Ивановской области наградили сотрудников полиции, отличившихся в деле охраны правопорядка

Врио начальника УМВД России по Ивановской области полковник полиции Вячеслав Пронин, в канун Дня России, вручил награды представителям различных полицейских служб, внесших существенный вклад в дело поддержания правопорядка.
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