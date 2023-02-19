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Андреа Стелла: «Реалистично оценивая ситуацию «Макларена», мы понимаем, что в данный момент команды из топ-3 находятся вне досягаемости»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла поделился мнением о перспективах команды в сезоне-2023. «Наша главная цель – продолжать прогрессировать, день за днем.

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