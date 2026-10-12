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Царьград

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Прокуратура открыла горячую линию после атаки дронов под Владимиром

Прокуратура открыла горячую линию после атаки дронов под Владимиром

Жителям, пострадавшим от атаки беспилотников на инфраструктурный объект в пригороде Владимира, доступна правовая поддержка по телефону 8-910-670-10-13.

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