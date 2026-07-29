Психосоматолог Елена Вершинина: как жара и длинный день крадут нашу продуктивность

С наступлением лета многие сталкиваются с парадоксальным ощущением: рутинные дела будто обрели дополнительный вес, внимание ускользает при малейшем шуме, а список задач множится, словно живет собственной жизнью.
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