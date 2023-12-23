Собираем простейшую стерео FM радиостанцию на 6 транзисторах

﻿﻿Привет, Пикачу! В видео про радиостанцию ​​на транзисторе была невиданная (по моим скромным показателям) активность, поэтому, как и обещал, выкладываю пост (и видео) о принципе стереовещания в FM-диапазоне и его простейшей реализации :) Для начала, как это все там работает.