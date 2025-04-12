По программе реновации в Западном Дегунине на севере Москвы построили дом

Участники столичной программы реновации смогут переехать в новое жилье. Дом общей площадью более 41 тысячи квадратных метров возвели в Западном Дегунине, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии