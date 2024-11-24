МКС уклонилась от космического мусора

Международная космическая станция / © NASA Если бы станция не изменила высоту орбиты, фрагмент космического мусора мог бы пролететь в пределах четырех километров от нее, а это довольно близко по космическим меркам.
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