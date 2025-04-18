Мощные взрывы в Харькове и Днепре: Ликвидировали «особо важных», повсюду эшелоны скорых и МЧС Юлия СоколоваУтро 18 апреля для Украины ознаменовалось серией точных и мощных ударов со стороны Вооружённых сил России.