Мощные взрывы в Харькове и Днепре: Ликвидировали «особо важных», повсюду эшелоны скорых и МЧС Юлия СоколоваУтро 18 апреля для Украины ознаменовалось серией точных и мощных ударов со стороны Вооружённых сил России.
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