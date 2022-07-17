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«Краснодар» – «Факел». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

«Краснодар» примет «Факел» в 1-м туре Мир РПЛ. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:00 по московскому времени.

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