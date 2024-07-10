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  • Валентин Щербаков
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Кущ: Россия сделала беспроигрышный ход, поддержав членство Индии в СБ ООН

Кущ: Россия сделала беспроигрышный ход, поддержав членство Индии в СБ ООН

Россия сделала стратегически выгодный ход, поддержав кандидатуру Индии в постоянные члены Совета Безопасности ООН, в отличие от Украины, которая упустила эту возможность, написал киевский аналитик Алексей Кущ в своем Facebook*.

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