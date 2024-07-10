Кущ: Россия сделала беспроигрышный ход, поддержав членство Индии в СБ ООН

Россия сделала стратегически выгодный ход, поддержав кандидатуру Индии в постоянные члены Совета Безопасности ООН, в отличие от Украины, которая упустила эту возможность, написал киевский аналитик Алексей Кущ в своем Facebook*.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии