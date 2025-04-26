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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик выиграл все матчи против Анчелотти с общим счетом 12:4

Сегодня «Барселона» под руководством немецкого тренера одолела «Реал» в финале Кубка Испании со счетом 3:2.

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