Самоубийственное решение

Владимир МАЛЫШЕВ А для чего попу гармонь, а Финляндии штаб сухопутных войск НАТО Минобороны Финляндии предложило разместить штаб сухопутных войск НАТО в городе Миккели, находящемся всего в 140 километрах от границы с Россией.
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