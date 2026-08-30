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Баркола сегодня проходит медицинское обследование для «Ливерпуля»

Баркола сегодня проходит медицинское обследование для «Ливерпуля»

Вингер «ПСЖ» и сборной Франции Брэдли Баркола в скором времени станет игроком «Ливерпуля».Вингер «ПСЖ» и сборной Франции Брэдли Баркола в скором времени станет игроком «Ливерпуля».

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