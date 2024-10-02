Новгородцы не смогут без проблем смотреть телевизор из-за Солнца

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 2 октября, ФедералПресс. В Новгородской области возможны помехи телевещания. В министерстве цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий региона уточнили, что проблемы связаны с солнечной интерференцией.
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