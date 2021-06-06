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В Фонде содействия предпринимательству Тверской области оформлен юбилейный в этом году заём

В Фонде содействия предпринимательству Тверской области оформлен юбилейный в этом году заём

Фонд содействия предпринимательству Тверской области оформил сотый в этом году заём. Его получила фирма, которая в течение 10 лет сотрудничает с Фондом – тверская компания «Климентина», занимающаяся продажей мебели.

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