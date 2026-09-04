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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слуцкий хотел выпустить Дзагоева на замену, но Алан отказался: «Ты остыл или ты труп? Тогда в ##### тебя!»

Главный тренер сборной медиафутбола Леонид Слуцкий эмоционально обратился к Алану Дзагоеву во время матча сборных медиафутбола России и Таджикистана.

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