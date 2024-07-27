Всё о разводах
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Всё о разводах

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  • Eduard
    Смешно,знакомится в сети! Там всёчужое возможно,не только имя ифамилия,но и фотография!Даже красивые жен...
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Даже красивые женщины больше никому не нужны! (с) Правда ли, что мужчины стали меньше знакомиться?

Даже красивые женщины больше никому не нужны! (с) Правда ли, что мужчины стали меньше знакомиться?

«Мужикам скучно слушать женские претензии типа «хочу сильного, что б обеспечивал, все решал и т д.»… Вот и не хотят знакомиться с дамами» «Завяжутся отношения - риск потери минимум половины имущества и попасть на алименты очень высок.

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Комментарии
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Eduard
Смешно,знакомится в сети! Там всёчужое возможно,не только имя ифамилия,но и фотография!
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