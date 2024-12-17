Взрыв на Рязанском проспекте: 200 граммов тротила в Москве

Взрывное устройство с мощностью в 200 граммов тротила сработало на Рязанском проспекте в Москве. По данным представителя экстренных служб столицы, произошёл взрыв небольшой мощности на одной из центральных улиц.
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