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Мирра Андреева: «Собака родилась, но заводчица не уверена, будет ли она достаточно маленькая»

Мирра Андреева: «Собака родилась, но заводчица не уверена, будет ли она достаточно маленькая»

29 апреля ей исполнилось 18 лет. – Как вы отметили в Мадриде свой день рождения? Какой подарок был самый неожиданным, необычным? – Да, в Мадриде мы не особо отмечали день рождения, если честно, потому что на следующий день у меня был как раз матч с Гауфф.

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