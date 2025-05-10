Мирра Андреева: «Собака родилась, но заводчица не уверена, будет ли она достаточно маленькая»

29 апреля ей исполнилось 18 лет. – Как вы отметили в Мадриде свой день рождения? Какой подарок был самый неожиданным, необычным? – Да, в Мадриде мы не особо отмечали день рождения, если честно, потому что на следующий день у меня был как раз матч с Гауфф.