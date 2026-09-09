Bitter Harry and Meghan Fire Off Blunt Statement After King Charles Blocks Royal Return King Charles delivered a humiliating public slapdown to Prince Harry and Meghan Markle yesterday after the couple's surprise return to Britain, making it crystal clear they remain firmly out of the Royal Family.
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