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Свежие комментарии

В РФ расширят список данных, предоставляемых ресурсами по запросу полиции

Кибер-преступников в России будут вычислять не только по IP-адресу. Как пишут "Известия", в Минцифры намерены расширить перечень данных, которые интернет-ресурсы должны будут хранить и предоставлять по запросу силовиков.

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