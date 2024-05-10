В РФ расширят список данных, предоставляемых ресурсами по запросу полиции

Кибер-преступников в России будут вычислять не только по IP-адресу. Как пишут "Известия", в Минцифры намерены расширить перечень данных, которые интернет-ресурсы должны будут хранить и предоставлять по запросу силовиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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