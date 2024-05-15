РФПИ и китайская Haiwei инвестируют в проект по перевалке СУГ стоимостью 30 млрд рублей

РФПИ и китайская нефтехимическая компания Haiwei (входит в промышленную корпорацию Hebei Haiwei Group) инвестируют в строительство первого на Дальнем Востоке морского терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов (СУГ), сообщает РФПИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии