В рамках Всероссийской акции Полицейский Дед Мороз поздравил с Новым годом воспитанников Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Архангельской области

В преддверии новогодних праздников Дед Мороз и Снегурочка из Управления МВД России по Архангельской области вместе с членами Общественного совета Надеждой Павловной Ахраменко и директором филиала Российского общества «Знание» в Архангельской области Вероникой Шехониной побывали в гостях у подопечных Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.