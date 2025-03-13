Евдокия Свистунья, Авдотья Плющиха 14 марта 2025 года славится приметами и поверьями Юлия Сыромятникова14 марта 2025 года, в пятницу, православные верующие России отмечают праздник в честь святой Евдокии, который также называют Евдокия Свистунья или Авдотья Плющиха.
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