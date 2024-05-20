Врачи: таблетки нельзя запивать чаем или кофе

Это может вызвать реакцию с лекарством, изменив эффективность активных веществ препарата.Владимир Петров — главный фармаколог Минздрава России — рассказал, как правильно принимать лекарства для эффективного лечения.
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