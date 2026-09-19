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МИД РФ: страны НАТО наращивают военное присутствие в Арктике

МИД РФ: страны НАТО наращивают военное присутствие в Арктике

Страны НАТО в последнее время наращивают военное присутствие и интенсивность учений в Арктике. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России, старшее должностное лицо РФ в Арктическом совете Владислав Масленников в разговоре с РИА Новости.

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