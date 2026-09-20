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Над российскими регионами за сутки сбит 1951 украинский БПЛА

Над российскими регионами за сутки сбит 1951 украинский БПЛА

Средства противовоздушной обороны сбили 1951 украинский беспилотник и восемь крылатых ракет большой дальности над российскими регионами за сутки.

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