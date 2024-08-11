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10 видов оружия, создатели которого не рассчитывали, что оно будет стрелять по своим

10 видов оружия, создатели которого не рассчитывали, что оно будет стрелять по своим

Оружие, которое стреляло по своим. Создание оружия всегда было актуальным для человечества. И в этой сфере технического творчества случались как удачи, когда новинка была весьма эффективной в применении против врага, так и провалы, когда новое оружие оказывалось куда более опасным для людей его использующих, чем для противника.

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