10 видов оружия, создатели которого не рассчитывали, что оно будет стрелять по своим

Оружие, которое стреляло по своим. Создание оружия всегда было актуальным для человечества. И в этой сфере технического творчества случались как удачи, когда новинка была весьма эффективной в применении против врага, так и провалы, когда новое оружие оказывалось куда более опасным для людей его использующих, чем для противника.
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