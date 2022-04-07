ФСБ задержали сторонника украинского нацбата, который попасть в Крым под видом беженца

Сотрудники ФСБ в Крыму задержали украинца, который подозревается в участии деятельности незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана».
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