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Ситуация на рынке труда Украины усугубится - эксперт

Ситуация на рынке труда Украины усугубится - эксперт

Украинский рынок труда остается дефицитным и скорого улучшения ждать не стоит. Об этом в опубликованном 21 сентября интервью РБК-Украина рассказала эксперт Татьяна Пашкина .

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