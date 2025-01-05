В Курской области началось новое наступление Вооруженных сил Украины. По сообщениям российских военкоров, войска противника осуществили атаку по позициям российской армии в районе села Большое Солдатское.
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