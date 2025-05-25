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Trump Tears Up Rule Book

“The European Union has been following tried-and-true rules of global commerce as it tries to negotiate with the Trump administration to avert painful tariffs on cars, pharmaceuticals and just about everything else,” the New York Times reports.

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