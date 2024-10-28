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Закон, порядок, государство

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Следователи полиции предъявили обвинение фигурантам уголовного дела о квартирном мошенничестве в Москве

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых, которые обманным путем лишили пенсионера права собственности на квартиру.

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