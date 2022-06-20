Необъяснимый обмен нацистки Тайры приведёт к расстрелам «азовцев» на месте русскими бойцами – эксперт

Михаил Рябов. Молчание российских официальных лиц по поводу условий обмена нацистки Тайры (Юлии Паевской) из «Азова» приведёт к тому, что в дальнейшем бойцы русской армии будут на месте расстреливать украинских боевиков, отказываясь брать их в плен.